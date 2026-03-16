Foxconn, entreprise taïwanaise, prévoit une forte croissance de son chiffre d'affaires, même si ses bénéfices sont inférieurs aux prévisions

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* Le bénéfice de Foxconn au quatrième trimestre s'élève à 45,21 milliards de dollars taïwanais, contre 63,86 milliards de dollars taïwanais estimés

* Le géant de la technologie prévoit une forte croissance de son chiffre d'affaires pour le premier trimestre et l'ensemble de l'année

* Les actions de Foxconn ont chuté de 6 % depuis le début de l'année

(Ajoute des détails; paragraphes 1-14)

Le groupe taïwanais Foxconn

2317.TW , le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde, a déclaré lundi qu'il prévoyait une forte croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre et pour l'ensemble de l'année, même s'il a enregistré une baisse de 2 % de son bénéfice trimestriel, en deçà des estimations.

Le géant technologique, premier fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O et premier assembleur d'iPhone d'Apple AAPL.O , n'a pas expliqué dans son communiqué la raison de la baisse de son bénéfice, qui s'est produite malgré une demande mondiale soutenue pour les produits d'intelligence artificielle.

Les prévisions de Foxconn pour le premier trimestre et pour l'ensemble de l'année sont celles d'une "forte croissance", la perspective la plus élevée que l'entreprise puisse donner, puisqu'elle ne fournit pas de perspectives chiffrées.

C'est la première fois que la société fournit des perspectives pour l'ensemble de l'année 2026, et elle a déclaré que la croissance serait tirée par une forte demande soutenue pour les serveurs d'IA.

Le bénéfice net pour la période d'octobre à décembre était de 45,21 milliards de dollars taïwanais (1,42 milliard de dollars), contre une estimation consensuelle de LSEG de 63,86 milliards de dollars taïwanais.

Le géant de l'électronique a déclaré qu'il s'attendait également à ce que le chiffre d'affaires du premier trimestre pour l'électronique grand public intelligente connaisse une croissance significative en glissement annuel.

Foxconn tiendra sa conférence téléphonique sur les résultats plus tard dans la journée de lundi à Taipei, où il devrait également mettre à jour ses perspectives pour l'année.

Foxconn, anciennement appelé Hon Hai Precision Industry, a annoncé en janvier un chiffre d'affaires record pour le quatrième trimestre grâce à la forte demande de produits liés à l'intelligence artificielle.

La plupart des iPhones fabriqués par Foxconn pour Apple sont assemblés en Chine, mais l'entreprise produit désormais la majeure partie des iPhones vendus aux États-Unis en Inde . L'entreprise construit également des usines au Mexique et au Texas pour fabriquer des serveurs d'IA pour Nvidia.

Foxconn a également cherché à étendre son empreinte dans les véhicules électriques, que l'entreprise considère comme un générateur majeur de croissance future, bien que cela n'ait pas toujours été sans heurts.

En août, Foxconn a déclaré avoir conclu un accord pour vendre une ancienne usine automobile à Lordstown , Ohio, pour 375 millions de dollars, y compris les machines qu'elle a achetées en 2022 pour fabriquer des véhicules électriques.

Les actions de Foxconn ont chuté de 6 % depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à la hausse de 15 % de l'indice de référence taïwanais .TWII .

Les actions de Foxconn ont clôturé en hausse de 0,9 % lundi avant la publication des résultats. (1 $ = 32,0940 dollars taïwanais)