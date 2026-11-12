Foxconn : bénéfice en hausse de 34% au T3, au-dessus des attentes

Un bâtiment de la société Foxconn. (crédit : Foxconn)

Foxconn 2317.TW , premier fabricant mondial d'électronique en sous-traitance, a fait état jeudi d'une hausse de 34% de son bénéfice au troisième trimestre, dépassant les prévisions grâce à la demande dans le domaine de l'IA.

Le bénéfice net pour la période de juillet à septembre de la société taïwanaise s'est élevé à 77,5 milliards de dollars taïwanais (2,12 milliards d'euros), contre une estimation consensuelle de 69,6 milliards de dollars taïwanais, selon les données de LSEG.

Dans un communiqué sur ses résultats, Foxconn a maintenu ses prévisions antérieures d'une croissance "forte" de son chiffre d'affaires cette année et a déclaré avoir constaté une forte demande en matière d'IA tout au long de cette année et pour l'année prochaine.

La société, qui ne communique pas de prévisions chiffrées, a indiqué qu'elle prévoyait une "forte croissance à deux chiffres" en 2027 pour les livraisons de racks destinés à l'IA.

Foxconn, officiellement dénommée Hon Hai Precision Industry, a affiché en octobre une hausse de 47% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente.

La plupart des iPhone que Foxconn fabrique pour Apple sont assemblés en Chine, mais l'entreprise produit désormais en Inde la majeure partie de ceux vendus aux États-Unis.

Foxconn construit également des usines au Mexique et au Texas pour fabriquer des serveurs d'IA destinés à Nvidia.

Le groupe cherche également à étendre sa présence dans le secteur des véhicules électriques.

(Rédigé par Ben Blanchard, Wen-Yee Lee et Yimou Lee ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)