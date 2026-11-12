Foxconn: Bénéfice en hausse de 34% au 3e trimestre, au-dessus des attentes

TAIPEI, 12 novembre (Reuters) - Foxconn, premier fabricant ‌mondial d'électronique en sous-traitance, a fait état jeudi d'une hausse ​de 34% de son bénéfice au troisième trimestre, dépassant les prévisions grâce à la demande dans le domaine de l'IA.

Le ​bénéfice net pour la période de juillet à septembre de la société taïwanaise s’est ​élevé à 77,5 milliards de ⁠dollars taïwanais (2,12 milliards d'euros), contre une estimation consensuelle de ‌69,6 milliards de dollars taïwanais, selon les données de LSEG.

Dans un communiqué sur ses résultats, Foxconn a ​maintenu ses prévisions ‌antérieures d’une croissance "forte" de son chiffre d’affaires cette ⁠année et a déclaré avoir constaté une forte demande en matière d’IA tout au long de cette année et pour ⁠l’année prochaine.

La société, ‌qui ne communique pas de prévisions chiffrées, a indiqué ⁠qu’elle prévoyait une "forte croissance à deux chiffres" en 2027 ‌pour les livraisons de racks destinés à l’IA.

Foxconn, ⁠officiellement dénommée Hon Hai Precision Industry, a affiché ⁠en octobre une ‌hausse de 47% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre par ​rapport à la même ‌période de l’année précédente.

La plupart des iPhone que Foxconn fabrique pour Apple sont assemblés ​en Chine, mais l’entreprise produit désormais en Inde la majeure partie de ceux vendus aux États-Unis.

Foxconn construit également ⁠des usines au Mexique et au Texas pour fabriquer des serveurs d’IA destinés à Nvidia.

Le groupe cherche également à étendre sa présence dans le secteur des véhicules électriques.

(Rédigé par Ben Blanchard, Wen-Yee Lee et Yimou Lee ; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)