Fox dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre grâce à de solides ventes publicitaires dans les domaines de l'actualité et du sport

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Fox Corp FOXA.O a dépassé lundi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à de solides ventes publicitaires dans ses divisions sport et actualités et à la bonne santé de son service de streaming Tubi.

L'action de la société a progressé d'environ 6 % en pré-ouverture.

Les annonceurs se tournent vers la société, qui détient des marques telles que Fox News et Fox Sports, pour capter son audience dans un contexte d'incertitude géopolitique croissante liée au conflit au Moyen-Orient.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 3,99 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 3,82 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice par action ajusté de 1,32 dollar a dépassé les estimations de 97 cents par action.

La société a indiqué que les recettes publicitaires de ses programmes diffusés sur le réseau câblé avaient augmenté de 5 %, bien que partiellement compensées par la baisse des audiences, principalement grâce à la hausse des tarifs publicitaires pour les actualités et à la diffusion de la World Baseball Classic.

“Cette solide performance, portée par des tendances publicitaires de base robustes, souligne le leadership de FOX dans la programmation en direct, renforcé par la vigueur continue de notre service de streaming gratuit de premier plan, Tubi”, a déclaré le directeur général Lachlan Murdoch dans un communiqué.