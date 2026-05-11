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Fox dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions au paragraphe 3)

Fox Corp FOXA.O a dépassé lundi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à de solides ventes publicitaires dans ses divisions sport et actualités et à la bonne santé de son service de streaming Tubi.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 3,99 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 3,82 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Cette solide performance, portée par des tendances publicitaires de base robustes, souligne le leadership de FOX dans la programmation en direct, renforcé par la vigueur continue de notre service de streaming gratuit de premier plan, Tubi", a déclaré le directeur général Lachlan Murdoch dans un communiqué.

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