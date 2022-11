Fox : chiffre d'affaires et recettes publicitaires en hausse au troisième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le président exécutif et directeur général Lachlan Murdoch a déclaré : "Ces résultats démontrent la force continue de nos activités établies ainsi que la dynamique de notre portefeuille numérique. Bien que nous soyons conscients des conditions macroéconomiques actuelles, la durabilité de nos marques et la capacité de FOX à fournir des audiences à grande échelle nous positionnent bien pour naviguer dans cette incertitude tout en continuant à créer de la valeur pour nos actionnaires".

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires est tombé à 605 millions de dollars, ou 1,10 dollar par action, au cours du trimestre, contre 701 millions de dollars, ou 1,21 dollar par action, un an plus tôt.

(AOF) - Fox a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, soutenu par une légère augmentation des recettes publicitaires à l'approche des élections américaines de mi-mandat. Le revenu total de la société a atteint 3,19 milliards de dollars au premier trimestre clos le 30 septembre, contre 3,05 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à 3,17 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.