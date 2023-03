Fourpoints IM lance un fonds de fonds alternatifs multi-stratégies, Fourpoints Alternative Selection

(AOF) - Fourpoints IM annonce le lancement du fonds Fourpoints Alternative Selection. Ce fonds de fonds sera exclusivement investi sur des fonds de stratégies de gestion de performance absolue dites « stratégies alternatives », avec l’objectif de générer une performance régulière et peu volatile, supérieure à Ester +4%. Le portefeuille est construit autour d’une vingtaine de fonds, et composé de stratégies de gestion complémentaires afin de multiplier les moteurs de performance, mais surtout de diversifier les risques.

Il s'agit d'un fonds UCITS avec une liquidité quotidienne.

" Avec la hausse des taux d'intérêt et des incertitudes sur les marchés, les stratégies alternatives retrouvent un environnement beaucoup plus favorable qui leur permet une meilleure exploitation des inefficiences des marchés ", déclare Olivier Jézequel, co-gérant du portefeuille. " Le travail de sélection et de combinaison de fonds avec différentes stratégies alternatives nous permet de créer un portefeuille avec un comportement peu corrélé aux marchés actions et obligataires, et capable de capter de l'alpha dans des configurations de marché variées ".