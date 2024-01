Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fountaine Pajot: le titre progresse avec les perspectives information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 12:25









(CercleFinance.com) - Le titre Fountaine Pajot gagne près de 3% mercredi à la Bourse de Paris après que le fabricant de catamarans a dévoilé des perspectives 2023/2024 favorables, avec une croissance attendue supérieure à 10%.



S'il reconnaît que le marché mondial du nautisme montre actuellement 'quelques signes de ralentissement', le groupe souligne la bonne visibilité de son carnet de commandes, ainsi que son organisation industrielle performante.



Il déclare miser sur ses lancements de produits - comme le New Power 80, un yacht de luxe qui sera commercialisé avant la fin de l'année 2024 - ainsi que sur la poursuite du déploiement commercial des solutions électriques hybrides.



Au total, Fountaine Pajot prévoit d'investir 16 millions d'euros cette année, à la fois dans le développement de nouveaux bateaux et également dans les capacités de fabrication (ateliers et conditions de travail).



Au cours de la période 2020-2023, son chiffre d'affaires a progressé de 100 millions d'euros pour s'établir à 277 millions d'euros, permettant de dégager des ressources pour investir plus de 40 millions d'euros en quatre ans.





Valeurs associées FOUNTAINE PAJOT Euronext Paris +3.67%