Fountaine Pajot : le titre en net repli après les semestriels

(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot accuse l'une des baisses les plus notables de la Bourse de Paris ce mardi après des résultats semestriels, qui montrent des comptes passés en partie dans le rouge du fait de la crise sanitaire. Le titre du spécialiste du nautisme perd actuellement 4,7% alors que le SBF 120 recule de seulement 0,1%. Fountaine Pajot a fait état hier soir d'une amélioration de sa performance opérationnelle sur les six premiers mois de l'exercice 2020/2021 avec un excédent brut d'exploitation ressorti à 13,2 millions d'euros contre 12,1 millions d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'inscrit, lui, en baisse à 84,8 millions d'euros, contre 95,5 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent. Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort, pour sa part, en légère perte de l'ordre de 150.000 euros. Dans son communiqué, le groupe industriel réaffirme ses objectifs pour l'exercice 2020/2021, visant toujours une croissance à deux chiffres sur l'année financière en cours, et évoqué de 'bonnes perspectives' pour l'exercice 2021/2022. La baisse de mardi ramène à moins de 30% la progression de son cours de Bourse depuis le début de l'année

Valeurs associées FOUNTAINE PAJOT Euronext Paris -3.70%