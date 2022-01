Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fountaine Pajot: l'activité commerciale bien orientée information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 11:33









(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot cède un peu de terrain ce jeudi à la Bourse de Paris après avoir dévoilé ses perspectives de croissance pour son exercice 2021/2022, qui se clôturera fin août.



Dans un communiqué, le spécialiste de la fabrication de bateaux de plaisance dit bénéficier d'une 'bonne visibilité commerciale' en dépit du contexte sanitaire incertain.



A l'issue des salons nautiques de l'automne 2021, le volume de commandes s'élevait à 195,3 millions d'euros à la fin décembre, soit une progression de 10,2% par rapport à la même période l'an passé.



S'il dit anticiper un nouvel exercice de croissance, Fountaine Pajot dit rester 'prudent' au vu de la crise mondiale portant sur les approvisionnements et les prix des matières premières.



Avec un volume de commandes désormais supérieur au niveau d'avant crise sanitaire, l'entreprise dit actuellement rechercher plus de 150 personnes pour faire face au niveau de la demande.



Coté sur Euronext Growth Paris, le titre se repliait de 1,4% après ces annonces. Le cours de l'action affiche encore une hausse de 47% sur les 12 mois écoulés.





