Fountaine Pajot: hausse de 63% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot publie un résultat net part du groupe 2020/21 en amélioration de 63% à 11,6 millions d'euros, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation en croissance de 54% à 32,9 millions, pour un chiffre d'affaires en progression de 17% à 202,3 millions.



'Les tensions sur le prix des matières premières et les difficultés d'approvisionnement liées à la reprise de l'activité mondiale, n'ont impacté que très marginalement l'exercice 2020/21', explique le fabricant de bateaux de plaisance.



Déclarant 'bénéficier d'une confiance forte de la clientèle dans la qualité de ses produits et marques', Fountaine Pajot met en avant un portefeuille de commandes qui 'reste très bien orienté et permet d'anticiper une nouvelle année de croissance'.





