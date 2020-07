Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fountaine Pajot : hausse de 48% de l'EBE au 1er semestre Cercle Finance • 02/07/2020 à 08:58









(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot publie au titre de son premier semestre 2019-20 un résultat net (part du groupe) de 3,7 millions d'euros, contre 1,7 million un an auparavant, et un excédent brut d'exploitation (EBE) de 12,1 millions, en amélioration de 48,1%. Le fabricant de bateaux de plaisance a réalisé un chiffre d'affaires de 95,6 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice, en croissance de 19,8%, portée notamment par l'extension des gammes moteur et voile avec l'Elba 45. Il prévient toutefois que son exercice clos fin août sera impacté par la crise du Covid-19. A ce jour, les sites de Fountaine Pajot ont repris une activité normative, alors que ceux de Dufour sont toujours ralentis pour s'adapter à une activité commerciale moindre.

Valeurs associées FOUNTAINE PAJOT Euronext Paris +3.27%