Fountaine Pajot entre deux eaux après ses résultats

(AOF) - Le titre Fountaine Pajot évolue légèrement au-dessous de l'équilibre depuis le début de la séance, reculant de 0,98% à 101 euros. L'action du spécialiste de la fabrication de bateaux de plaisance fait cependant l'objet d'un nombre réduit de transactions au lendemain de l'annonce de résultats semestriels marqués par l'impact négatif des tensions inflationnistes et des difficultés d'approvisionnement

Pour autant, le résultat net part du groupe est en forte amélioration à 5,655 millions d'euros contre 536 000 euros, un an auparavant. Des éléments exceptionnels sans effet cash, avaient alors impacté le résultat net part du groupe du premier semestre 2020/21.

L'excédent brut d'exploitation est ressorti à 12,9 millions d'euros, contre 13,2 millions d'euros un an auparavant, " impacté par les tensions inflationnistes sur les matières premières et les difficultés d'approvisionnement ".

Le chiffre d'affaires du spécialiste de la fabrication de bateaux de plaisance a progressé de 7% à 90,6 millions d'euros.

" La dynamique commerciale constatée sur cette première partie de l'exercice et la forte visibilité du carnet de commandes permettent d'anticiper une nouvelle année de croissance des ventes à +10% sur l'exercice " a indiqué le spécialiste de la fabrication de bateaux de plaisance.

Concomitamment à ses résultats, Fountaine Pajot a scellé un partenariat renforcé en prenant une participation majoritaire dans Alternatives Énergies dans le cadre de son développement pour une plaisance décarbonée.

Alternatives Énergies bénéficie d'une longue expérience dans le développement et l'intégration de systèmes de propulsion-énergie zéro émission ou hybride pour la navigation : passeurs et navettes touristiques à propulsion électro-solaire, chalands multi-missions à technologie hybride, prolongateur d'autonomie à hydrogène…

