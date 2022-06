Fountaine Pajot: EBE semestriel en baisse, l'inflation pèse information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 10:42

(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot a fait état jeudi d'un excédent brut d'exploitation en baisse au titre de son premier trimestre, pénalisé par la hausse des prix des matières premières et les difficultés d'approvisionnement liées à l'environnement inflationniste actuel.



Le fabricant de bateaux de plaisance a annoncé ce matin que son EBE s'était établi à 12,9 millions d'euros sur le premier semestre 2021/22, clos fin février, contre 13,2 millions un an auparavant.



Le bénéfice net part du groupe ressort néanmoins en forte amélioration, à 5,7 millions d'euros contre +536.000 euros un an plus tôt, en raison de la disparition des éléments exceptionnels, sans effet cash, qui avaient impacté le résultat net du premier semestre 2020/21.



Son chiffre d'affaires totalise, lui, 90,6 millions d'euros, soit une progression de 7% sur un an, portée par les derniers lancements, tant sur le segment du catamaran que sur celui des monocoques.



Dans son communiqué, Fountaine Pajot assure que sa dynamique commerciale et la forte visibilité de son carnet de commandes lui permettent d'anticiper une croissance des ventes de 10% sur l'exercice qui doit se clôturer fin août, notamment sous l'impulsion de ses nouveaux modèles.



L'entreprise dit par ailleurs prévoir le recrutement de plus de 100 nouveaux collaborateurs sur l'ensemble de l'exercice.



A 9h50, le titre cédait 1%, sous-performant légèrement un marché parisien en repli de 0,8%.