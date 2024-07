Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fountaine Pajot: des résultats améliorés au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot publie un résultat net part du groupe en amélioration à 13,5 millions d'euros au titre de son premier semestre 2023-24, contre 7,8 millions sur la même période un an auparavant, avec un excédent brut d'exploitation de 29,8 millions contre 12,6 millions.



Porté par la profondeur de son carnet de commandes et malgré un ralentissement de la demande, le fabricant de navires de plaisance a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 48% (+33,2% à périmètre constant), fortement tourné vers l'international.



'Malgré un marché marqué par un certain attentisme des clients propriétaires et charters', Fountaine Pajot vise pour 2023-24 'une nouvelle année de croissance rentable grâce à une forte activité et de nombreuses commandes à livrer'.





Valeurs associées FOUNTAINE PAJOT 101,50 EUR Euronext Paris 0,00%