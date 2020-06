Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fountaine Pajot : cyberattaque vendredi dernier Cercle Finance • 22/06/2020 à 07:38









(CercleFinance.com) - Malgré les mesures mises en place pour sécuriser ses systèmes informatiques, Fountaine Pajot indique avoir fait l'objet d'une cyberattaque le vendredi 19 juin affectant ses systèmes informatiques et une partie de ses opérations. 'A cette heure, les équipes sont pleinement mobilisées pour maintenir l'activité et permettre un retour à la normale le plus rapide possible, avec l'accompagnement d'une société experte en sécurité et récupération des données', précise le groupe. Le fabricant de catamarans ajoute qu'un ensemble de mesures techniques ont déjà été mises en oeuvre pour la protection des intérêts des salariés, clients et fournisseurs, qu'une plainte a été déposée et que le parquet national de Paris a été saisi.

Valeurs associées FOUNTAINE PAJOT Euronext Paris -5.07%