Fountaine Pajot confie au Chantier Naval Couach la construction des bateaux de sa gamme Motor Yacht

(AOF) - Dans le cadre de son développement, Fountaine Pajot a annoncé vendredi soir confier au Chantier Naval Couach la fabrication de l'ensemble de sa gamme Motor Yachts. Fountaine Pajot libère ainsi de la capacité pour la production de ses grands voiliers sur son site rochelais. Le site d'Aigrefeuille est consacré aux voiliers de taille intermédiaire et celui de Périgny aux monocoques Dufour. Sur ces trois sites, le groupe Fountaine Pajot dit poursuivre ses recrutements et ses plans de formation.

Créée en 1998 sous la marque Trawler Catamarans et désormais commercialisée sous la marque Fountaine Pajot Motor Yachts, la gamme compte actuellement trois modèles (MY4S, MY5 et MY6).

Le contrat de sous-traitance doit débuter en octobre 2022, pour une livraison des premiers catamarans à moteur à compter de novembre 2022.

