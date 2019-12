FOUNTAINE PAJOT bien orienté dans le sillage de ses résultats annuels

(AOF) - Fountaine Pajot (+5,02% à 87,80 euros) est bien orienté ce matin sur la place de Paris, dans le sillage des résultats de son exercice 2018-2019 (clos fin août). Ainsi, le spécialiste des catamarans de croisière a dévoilé un résultat net part du groupe de 11,04 millions d'euros sur la période (+6,9%) ainsi qu'un résultat d'exploitation de 20,76 millions d'euros (+32,8%).

De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 207,11 millions d'euros lors de l'exercice 2018-2019, soit une hausse de 17,1% en données pro forma.

L'exercice 2019-2020 verra l'arrivée de 120 nouveaux collaborateurs. En plus du développement de nouveaux produits, le groupe compte investir cette année près de 5 millions d'euros dans la modernisation des outils et la mise à niveau des équipements, en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement.