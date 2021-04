FOUNTAINE PAJOT anticipe une croissance à deux chiffre pour l'exercice en cours

(AOF) - FountaIne Pajot a publié au titre du premier semestre de l'exercice 2020-2021 (du 1er septembre 2020 au 28 février 2021) un chiffre d'affaires de 84,5 millions d'euros, en recul limité de 9,5%. Le fabricant de bateaux de plaisances a pu compter sur les derniers lancements, tant sur le segment du catamaran (Elba 45 et Alégria 67) que sur le segment du monocoque (Dufour 390 et Dufour 430) pour porter son activité sur la période. L'Amérique du Nord représente 32% des ventes, l'Europe, 27%, et le grand export, 28%.

A fin février 2021, le volume de commandes de Fountaine Pajot s'établit pour l'exercice en cours à 194 millions d'euros, en progression de 10% par rapport à la même période l'an passé, en dépit de l'annulation de la quasi totalité des salons nautiques.

Le niveau d'activité de cette première partie de l'exercice et la forte visibilité du carnet de commandes permettent d'anticiper une croissance des ventes à deux chiffres (sous réserve de l'évolution sanitaire et de l'absence de nouvelles restrictions fortes qui en découleraient d'ici la fin de l'exercice) sur l'exercice en cours.

Enfin, le groupe versera un dividende de 1,68 euro par action le 28 avril prochain, approuvé par l'assemblée générale du 15 février dernier.

