Fountaine Pajot a enregistré une croissance de 17% lors de son exercice 2020-2021

(AOF) - Fountaine Pajot progresse de 2,38% à 120,40 euros l’action sur la place de Paris, dans le sillage de son point d’activité au titre de son exercice 2020-2021 (clos fin août). Ainsi, le fabricant de catamarans et de monocoques a réalisé un chiffre d'affaires de 202,3 millions d’euros, soit une hausse de 17% par rapport à l’exercice précédent. Et ce, en dépit d’un contexte encore largement perturbé par les effets de la crise sanitaire, notamment sur le premier semestre (août 2020 à février 2021).

Fountaine Pajot dit avoir profité d'un ancrage solide à l'international ; d'un haut niveau de confiance de la clientèle dans la qualité de ses produits et de ses marques et d'un rythme d'innovation soutenu avec au cours de l'exercice cinq nouveautés (le Samana 59 et l'Isla 40 dans la gamme des catamarans à voile, le MY4S dans la gamme Motor Yachts, et les D470 et D61, deux nouveaux monocoques).

D'un point de vue géographique, l'ensemble du groupe consolide son développement à l'international avec 87% des ventes à l'export. Il enregistre une forte dynamique en Europe avec 38% des ventes.

Pour sa part, l'activité en Amérique du Nord représente 23% des ventes et le grand export 24%. Néanmoins, dans un contexte marqué par les vagues épidémiques et leurs contraintes, les ventes vers les Caraïbes (clientèle charter) affichent un fort recul (-77,7%).

Concernant ses perspectives pour l'exercice en cours, Fountaine Pajot anticipe une nouvelle année en progression.

La relance des premiers salons d'automne en France et à l'international a permis au groupe de présenter l'ensemble de ses nouveautés et vient confirmer une reprise forte du marché. Ainsi, le portefeuille de commandes est très bien orienté.

Fountaine Pajot reste néanmoins prudent au vu de la crise mondiale inédite sur les approvisionnements et de tensions sur les prix des matières premières.

