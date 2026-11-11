Fossil en forte hausse grâce à de bons résultats et à des prévisions annuelles optimistes

** L'action du fabricant de montres Fossil FOSL.O progresse de 24,6% à 9,80 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2026 compris entre 980 et 990 millions de dollars, soit un montant supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 965,50 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un BPA ajusté de 23 cents au troisième trimestre, contre une perte de 63 cents il y a un an

** La société relève sa marge d'exploitation ajustée à 5,5%-6,5%, contre une prévision antérieure de 4%-6%

** Ces résultats encourageants s’expliquent par l’accueil très favorable réservé par les clients aux innovations produits et à la stratégie de communication de l’entreprise – FOSL

** Chiffre d'affaires du troisième trimestre de 271 millions de dollars, dépassant les estimations de 248,7 millions de dollars

** Les quatre sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure; l’objectif de cours médian est de 11 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait plus que doublé depuis le début de l’année