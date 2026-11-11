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Fossil en forte hausse grâce à de bons résultats et à des prévisions annuelles optimistes
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 13:30

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** L'action du fabricant de montres Fossil FOSL.O progresse de 24,6% à 9,80 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2026 compris entre 980 et 990 millions de dollars, soit un montant supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 965,50 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un BPA ajusté de 23 cents au troisième trimestre, contre une perte de 63 cents il y a un an

** La société relève sa marge d'exploitation ajustée à 5,5%-6,5%, contre une prévision antérieure de 4%-6%

** Ces résultats encourageants s’expliquent par l’accueil très favorable réservé par les clients aux innovations produits et à la stratégie de communication de l’entreprise – FOSL

** Chiffre d'affaires du troisième trimestre de 271 millions de dollars, dépassant les estimations de 248,7 millions de dollars

** Les quatre sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure; l’objectif de cours médian est de 11 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait plus que doublé depuis le début de l’année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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