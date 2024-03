Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia : se redresse de+6% vers 14,15E information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 14:59









(CercleFinance.com) - Sortie de purgatoire pour Forvia ? Le titre se redresse de +6% vers 14,15E et teste la résistance du 6 mars.

En cas de franchissement, un rallye vers 15,3E (ex-plancher du 5 au14/02) puis 16E se dessinerait





