Forvia : ricoche lourdement sous 14,15E, surveiller 12,80E information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - La tentative de rebond échoue sous 14,10/14,15E : le titre replonge sous l'ex-support des 13,50E (23/12/2022) et pourrait venir menacer le récent plancher des 12,8E (du 20/02/2024).

En cas d'enfoncement, Forvia se dirigerait tout droit vers un retracement du plancher des 10,87E du 29/09/2022.







Valeurs associées FORVIA Euronext Paris -3.81%