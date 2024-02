Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia: retour aux bénéfices en 2023 information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - L'équipementier automobile Forvia publie un résultat net part du groupe de 222 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé, à comparer à une perte de 382 millions en 2022, avec une amélioration de la marge opérationnelle de 100 points de base, à 5,3% des ventes.



Ces dernières se sont accrues de 10,9% à plus de 27,4 milliards d'euros, avec une croissance organique de 14%, marquant donc selon lui une surperformance de 430 points de base par rapport à la progression de la production automobile mondiale.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine AG du 30 mai, un dividende de 0,50 euro par action en numéraire. Pour 2024, Forvia table sur une marge opérationnelle entre 5,6 et 6,4% pour un chiffre d'affaires entre 27,5 et 28,5 milliards d'euros.





