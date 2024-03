Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia : reste prisonnier du corridor 13,1/14,1E information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 11:14









(CercleFinance.com) - Forvia ne parvient décidemment pas à franchir durablement le cap des 14E : le titre reste prisonnier du corridor 13,1/14,1E mais la constitution d'une 'base' vers 13E (détente des oscillateurs) laisse espérer une sortie 'par le haut' avec les 15,2E en ligne de mire





Valeurs associées FORVIA Euronext Paris -1.65%