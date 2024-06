Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia : rechute sur 12,8E, surveiller la réaction sur 12,7E information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - Forvia rechute sur 12,8E et menace directement le support majeur moyen terme des 12,7E du 20 février dernier.

En cas d'enfoncement, Forvia s'en irait retester le plus bas historique des 11,2E du 20/09/2022)





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 12.74 EUR Euronext Paris -4.93%