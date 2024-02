Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia: projet d'adaptation des activités en Europe information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 09:28









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Forvia fait part de son intention de lancer 'EU-Forward', un projet sur cinq ans visant à 'adapter son dispositif de production et de R&D à un environnement européen en rapide évolution'.



L'équipementier automobile explique que ce projet, qui pourrait impacter jusqu'à 10.000 emplois sur la période et augmentera ses dépenses de restructuration, devrait générer des économies d'environ 500 millions d'euros en base annuelle en 2028.



Il permettrait à Forvia d'améliorer sa rentabilité à plus de 7% des ventes dans la zone EMEA (contre 2,5% en 2023) et de rééquilibrer son mix régional avec une zone EMEA qui représenterait environ 40% des ventes et 35% du résultat opérationnel en 2028.





