Forvia: progresse dans son programme de cession

(CercleFinance.com) - Forvia progresse dans l'exécution de son deuxième programme de cession d'actifs de 1 milliard d'euros avec l'annonce d'un accord pour transférer sa filiale détenue à 100 %, Hug Engineering, au groupe belge OGEPAR pour une valeur d'entreprise d'environ 55 millions d'euros.



Hug Engineering est un acteur majeur des systèmes de dépollution pour les moteurs à forte puissance, qui fait actuellement partie de l'activité Clean Mobility de Forvia.



Les produits de trésorerie cumulés de la clôture de la cession par Forvia Hella de sa participation dans BHTC avec ceux de la transaction nouvellement signée, dont la clôture est prévue d'ici la fin juin 2024, devraient représenter un montant total d'environ 250 millions d'euros.



L'annonce d'aujourd'hui contribuera à réduire les frais financiers du Groupe et à accélérer le désendettement.





