Forvia prévoit en tout 10.000 suppressions d'emplois en Europe d'ici 2028-DG

Forvia FRVIA.PA prévoit en tout 10.000 suppressions d'emplois en Europe d'ici 2028 dans le cadre de son plan "EU-FORWARD" destiné à réduire les coûts et améliorer la performance opérationnelle, a dit mardi le directeur général de l'équipementier automobile Martin Fischer.

Le groupe, qui compte aussi se séparer de son activité intérieurs pour se recentrer sur cinq métiers, est en avance sur ce plan et avait déjà annoncé en 2025 les deux-tiers de ces suppressions d'emplois, soit 6.400, a-t-il ajouté au cours d'une téléconférence de presse organisée pour les résultats 2025 et le nouveau plan stratégique "Ignite" de Forvia.

