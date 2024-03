Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia: placement une émission obligataire information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 09:37









(CercleFinance.com) - Forvia annonce avoir placé avec succès une émission obligataire senior d'un montant d'un milliard d'euros, dont 500 millions à échéance juin 2029 au taux de 5,125% et 500 millions à échéance juin 2031 au taux de 5,50%.



L'équipementier automobile a l'intention d'utiliser le produit de ces émissions pour financer le rachat d'obligations 2025 et 2026, des offres qui ont été lancées le 28 février et restent soumises à certaines conditions, notamment la réalisation des émissions obligataires.



Ces opérations permettent à Forvia de gérer efficacement son endettement et d'étendre la maturité moyenne de sa dette. Le règlement-livraison des obligations nouvelles et des offres de rachat sur les obligations existantes est prévu le 11 mars.





