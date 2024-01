Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia: net recul, un contexte difficile selon les analystes information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 10:59









(CercleFinance.com) - Avec un repli de plus de 5%, l'action Forvia signe mercredi l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120, alors que les analystes de Deutsche Bank ont abaissé leur objectif de cours sur le titre en raison d'un contexte jugé défavorable pour l'équipementier automobile.



Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études indique avoir ramené sa cible de 27 à 25 euros, tout en maintenant sa recommandation à l'achat.



S'il s'attend à ce que le groupe dévoile le mois prochain des résultats annuels 2023 en ligne avec ses objectifs, Deutsche préfère réduire ses prévisions pour l'exercice 2024 'afin de refléter des pressions inflationnistes continues et un environnement de croissance zéro au niveau de la production'.



Le mois dernier, les équipes d'UBS avaient déjà alerté les investisseurs sur un 'risque accru dans un secteur à hauts risques' et ramené leur objectif de cours de 23 à 20 euros.



La banque suisse avait alors pointé, en outre, la lourdeur de l'endettement du groupe et la perspective de révisions à la baisse du consensus pour 2024 au vu des vents contraires qui soufflent sur le secteur.





