Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia: mandat à un PSI pour des rachas d'actions information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Forvia indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 750.000 actions sur une période débutant ce 3 avril et pouvant s'étendre jusqu'au 29 mai prochain.



Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations de l'équipementier automobile en vertu des plans d'actions de performance ou de tout plan d'intéressement à long-terme mis en oeuvre au profit de ses salariés et mandataires sociaux.





Valeurs associées FORVIA Euronext Paris +3.78%