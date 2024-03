Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia: le titre repart en baisse, Berenberg réduit sa cible information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 12:01









(CercleFinance.com) - Après deux séances de rebond, le titre Forvia repart à la baisse mardi matin et accuse l'un des replis les plus notables du SBF 120 à la Bourse de Paris, pénalisé par une note de Berenberg qui réduit son objectif de cours.



Dans son étude, Berenberg indique avoir décidé d'abaisser sa cible de 24 à 22 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur l'équipementier automobile.



S'il reconnait que les marges du groupe ont été 'un peu juste' en 2023, l'analyste estime que la sanction qui a accompagné la publication de ses résultats annuels a été 'exagérée'.



Pour mémoire, le cours de Bourse de Forvia a décroché de 20% durant les deux séances ayant suivi la présentation, ce qui le conduit à accuser désormais un recul de 19% depuis le début de l'année.



L'intermédiaire souligne toutefois que le flux de trésorerie net - un bon indicateur de la capacité du groupe à se désendetter - est ressorti au-dessus des attentes l'an dernier et juge les perspectives pour 2024 conformes aux prévisions du marché.



Vers 10h50, Forvia perd 1,8%, suivi non loin derrière par Valeo qui abandonne 1,6% au même moment.





