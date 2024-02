Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia: la tentative de rebond échoue net, replonge sous 15E information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 14:01









(CercleFinance.com) - La tentative de rebond de Forvia échoue sèchement sous 17E (comme le 24 janvier) mais cela se déroule cette fois en intraday avec un contrepied dévastateur pour les acheteurs initiaux : le titre replonge sous 15E et enfonce le plancher des 15,3E du 7 février et menace celui des 15,05E du 26/10/2023 (risque de décrochage vers 13,5E, plancher du 13/12/2022).





Valeurs associées FORVIA Euronext Paris -12.26%