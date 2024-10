Forvia, Icade, Sanofi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Forvia

Forvia a annoncé une contraction de ses revenus au troisième trimestre et confirmé ses objectifs 2024, abaissés le mois dernier. L'équipementier automobile né au début 2022 du rapprochement entre Faurecia et le groupe allemand Hella, a enregistré un chiffre d'affaires de 6,36 milliards d'euros, en baisse de 2,6% en données publiées par rapport à la période correspondante de 2023. Dans le détail, il a progressé de 4,5% en Europe en données organiques, à 2,76 milliards d'euros et de 0,1% en Amérique du Nord, à 1,55 milliard d'euros.

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes présentera ses résultats du premier semestre.

Icade

Icade a dévoilé un chiffre d'affaires en recul de 0,2% à 1,01 milliard d'euros, sur les 9 premiers mois de l'année. Cette baisse a été amortie par les revenus locatifs de la Foncière (+3,1% à 280,1 millions d'euros) qui ont bénéficié de l'effet indexation. Le groupe immobilier indique par ailleurs dit anticiper un cash-flow net courant pour 2024 dans la borne haute de la guidance, soit dans la fourchette entre 3,55 euros et 3,70 euros par action.

LDC

Le groupe agroalimentaire LDC annonce un accord avec les actionnaires du Groupe ECF (European Convenience Food) en vue de l'acquisition de la majorité du capital, le management local actuel investissant au côté de LDC en position de minoritaire. Le groupe ECF est leader en Allemagne sur le marché des produits élaborés cuits et surgelés (à base de végétaux et de volaille) et acteur majeur de la restauration hors domicile avec ses marques Vegeta et Karl Kemper sur le marché domestique (90% du total des ventes en Allemagne et 10% à l'export).

Lumibird

Le spécialiste du laser présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Orapi

Le spécialiste des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Ramsay Santé

Ramsay Santé annonce que son chiffre d'affaires a augmenté de 6,5% (+7,5% à périmètre constant) sur l'exercice 2024, clos fin juin, à 5 milliards d’euros, soutenu par une croissance du volume d'activité dans toutes les zones géographiques. Le groupe ajoute que son Ebitda a reculé de 1,7% à 610,9 millions d’euros, impacté par "des subventions significativement plus faibles que l’année précédente, une hausse des salaires, l'inflation des achats et des contraintes liées à la pénurie de personnel". La marge d'Ebitda est passée en un an de 13,2% à 12,2%.

Sanofi

Sanofi a déclaré être entré en négociations exclusives pour la cession d'une participation majoritaire de 50% dans son activité de santé grand public Opella à la société américaine de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice (CD&R). La banque publique d'investissement Bpifrance devrait participer en tant qu'actionnaire minoritaire à hauteur d'environ 2%, ajoute le communiqué. La valorisation d'Opella est basée sur une valeur d'entreprise d'environ 16 milliards d'euros, qui correspond à environ 14 fois son EBITDA estimé pour 2024. L'offre de CD&R est ferme et entièrement financée.

Vallourec

Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce la signature d'un protocole d'accord avec Advanced Supply Management Operations (ASMO), une coentreprise entre DHL et Aramco (à travers Saudi Aramco Development Company). ASMO est un hub innovant de services d'approvisionnement et de chaîne logistique en Arabie Saoudite, au service des secteurs de l'énergie, de la chimie et de l'industrie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.