Forvia : grimpe de +5% vers 15,8E, 16,465E en vue ?

(CercleFinance.com) - Forvia grimpe de +5% vers 15,8E et déborde une petite zone de résistance située vers 15,3E.

Cela peut sembler anodin mais le titre échappe ainsi au risque de formation d'une 'E/T/E' baissière 16,465 du 16 mai.

Forvia pourrait maintenant retracer l'ex-zénith des 16,45E du 16 mai dernier.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 15.53 EUR Euronext Paris +3.26%