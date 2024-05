Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia: finalisation d'une émission obligataire information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 14:04









(CercleFinance.com) - Forvia annonce avoir finalisé une émission obligataire d'un montant en principal de 200 millions d'euros d'obligations senior additionnelles au taux de 5,500% et à échéance 2031, qui formeront une série unique avec celles émises le 11 mars dernier.



Le produit de cette émission a été destiné au rachat de 250 millions d'euros d'obligations liées au développement durable au taux de 7,250% à échéance 2026 dans le cadre d'une offre de rachat, réduisant ainsi la dette brute de l'équipementier automobile.



Cette offre réduit ainsi une nouvelle fois l'encours des obligations existantes, qui s'élève à ce jour à 330,2 millions d'euros. Ces opérations permettent à Forvia de gérer proactivement son endettement et d'étendre la maturité moyenne de sa dette.





