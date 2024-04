Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia : envol de +7% au-delà des 15E, les 15,25E en vue information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 16:26









(CercleFinance.com) - Forvia franchit en force la barre des 14E : le titre ressort brutalement du corridor 13,1/14,1E et va chercher en quelques minutes le 1er objectif situé vers 15E (ex-plancher du 26/10) et tutoie les 15,25E (ex-plancher du 5/7février).







Valeurs associées FORVIA Euronext Paris +5.42%