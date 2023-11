Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forvia: en forte hausse après une analyse positive information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 17:20









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 2,5% après l'analyse positive de Barclays qui a relevé vendredi sa recommandation sur le titre, portée de 'sous-pondérer' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 20 à 24 euros.



Dans une étude consacrée au secteur des équipementiers automobiles européens, l'analyste estime qu'il est l'heure de se pencher de nouveau sur le dossier, qu'il avait dégradé en juillet 2022.



S'il reconnaît que Forvia est loin d'être isolé des turbulences qui secouent actuellement le marché (ralentissement dans l'électrique, taux d'intérêt élevés,...), Barclays dit avoir le sentiment que 'le pire est passé' autour de la valeur.



De son point de vue, le dossier se trouve à un 'tournant', tout particulièrement au niveau de son flux de trésorerie disponible.



Et avec un titre en baisse de 21% depuis le début du second semestre, la valorisation est désormais plus attractive, ajoute-t-il, avec un PER revenu en-dessous de sa moyenne de long terme.





