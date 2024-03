Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia: émission obligataire pour un milliard d'euros information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Forvia annonce avoir finalisé une émission obligataire senior précédemment annoncée pour un milliard d'euros, dont 500 millions à échéance juin 2029 au taux de 5,125% et 500 millions à échéance juin 2031 au taux de 5,50%, des obligations cotées à Dublin.



Compte tenu de couvertures de taux conclues précédemment, le rendement économique des nouvelles obligations pour l'équipementier automobile s'élève à 4,96% pour les obligations 2029 et à 5,37% pour les obligations 2031 (sur une base non IFRS).



Le produit de l'émission a été principalement utilisé pour refinancer partiellement environ 580 millions d'euros d'obligations d'échéance 2025 et environ 220 millions d'obligations d'échéance 2026. Le solde net sera affecté au remboursement d'autres dettes.





