Forvia : doit absolument préserver le plancher des 15,06E

(CercleFinance.com) - Forvia accélère son repli avec la cassure de l'ex résistance des 17,7E du 6 et 17 novembre dernier puis de l'ex-support des 16,6E du 23/11/2023.

De retour sous 15,5E, le cours pourrait bien rejoindre le support crucial des 15,06E du 26/10/2023 et aucun faux pas ne serait permis... avec un objectif de 13,5E remontant au 20/12/2022.





Valeurs associées FORVIA Euronext Paris -4.69%