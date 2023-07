Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forvia : confirme le franchissement des 24,5E information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 11:03









(CercleFinance.com) - Forvia confirme le franchissement des 24,5E après le débordement décisif des 23,5E (ce qui a libéré un potentiel de +20%) : le titre ne devrait plus rencontrer d'obstacle avant 28,55E, l'ex-plancher du 22/11/2020.





Valeurs associées FORVIA Euronext Paris +2.57%