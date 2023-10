Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forvia: cession de plusieurs activités à Cummins information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 09:59









(CercleFinance.com) - Forvia (Faurecia) a finalisé la cession à Cummins d'une partie de l'activité de post-traitement des gaz d'échappement des véhicules commerciaux de Forvia en Europe et aux Etats-Unis. Cette cession porte sur un montant total de 199,2 millions d'euros.



Dans le cadre de cette opération, Cummins a acquis deux usines situées à Roermond (Pays-Bas) et Columbus South (Indiana, Etats-Unis).



' Ce transfert s'inscrit dans la stratégie de Forvia visant à se concentrer sur les solutions à très faibles émissions pour les véhicules légers, segment où le Groupe est leader, ainsi que sur sa feuille de route en matière d'hydrogène à travers laquelle l'entreprise propose un portefeuille complet de solutions de stockage d'hydrogène ' indique la direction.



Cette transaction conclût le programme de cession d'actifs de Forvia pour un montant d'un milliard d'euros.





