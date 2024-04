Forvia cède sa filiale Hug Engineering au groupe belge Ogepar pour 55 millions d'euros

(AOF) - Forvia progresse aujourd’hui dans l’exécution de son deuxième programme de cession d’actifs de 1 milliard d’euros : l’équipementier automobile annonce un accord pour transférer sa filiale à 100 %, Hug Engineering, au groupe belge Ogepar pour une valeur d’entreprise d’environ 55 millions d’euros. Hug Engineering est spécialiste des systèmes de dépollution pour les moteurs à forte puissance, et fait actuellement partie de l’activité Clean Mobility de Forvia.

Les produits de trésorerie cumulés de la clôture de la cession par Forvia Hella de sa participation dans BHTC avec ceux de la transaction nouvellement signée, dont la clôture est prévue d'ici la fin juin 2024, devraient représenter un montant total d'environ 250 millions d'euros, soit environ 25 % du deuxième programme de cession annoncé par l'équipementier en octobre 2023, destiné à accélérer le désendettement du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.