Forvia : casse le support des 14,4E, valide une 'E/T/E

(CercleFinance.com) - Forvia rechute 5% vers 14E après avoir ricoché la veille sous la zone de résistance située vers 15,5E.

Le titre n'est pas parvenu a clôturer au-delà et il n'échappe pas au risque de formation d'une 'E/T/E' baissière sous 16,465 (zénith du 16 mai).

Forvia casse la 'ligne de cou' des 14,40 et le support oblique des 14,5E et s'expose à une rechute vers 13,5, voir 13,1E (plancher de la mi-mars)











Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 14.15 EUR Euronext Paris -5.85%