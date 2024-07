Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia: bas des fourchettes-cibles visés pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 09:08









(CercleFinance.com) - Forvia indique prévoir désormais pour l'année 2024 un chiffre d'affaires et une marge opérationnelle dans le bas des fourchettes initiales publiées en février dernier, à savoir entre 27,5 et 28,5 milliards d'euros et entre 5,6 et 6,4% du CA, respectivement.



L'équipementier automobile revendique pour le premier semestre, un cash-flow net en croissance de 16,3% à 201 millions d'euros et une marge opérationnelle en amélioration de 0,2 point à 5,2%, pour un chiffre d'affaires quasi-stable (-0,6%) à 13,5 milliards.



En organique, ses ventes ont augmenté de 2,7% sur un marché quasi-stable (-0,2%), marquant donc une surperformance de 2,9 points sur la production automobile mondiale (et de +4,6 points hors impact du mix géographique défavorable).





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 10,69 EUR Euronext Paris +0,14%