Forvia : -7% et nouveau plancher historique vers 10,3E

(CercleFinance.com) - Forvia s'enfonce de -7% et inscrit un nouveau plancher historique vers 10,3E (cassure du précédent plus bas du 9 juillet vers 10,6E et des 10,75E de fin septembre 2023).

Le test des 10E semble imminent mais cela ne constitue pas un plancher invulnérable : le support oblique long terme (qui trouve son origine en octobre 2014 vers 20E) transite dans la zone des 8E.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 10,33 EUR Euronext Paris -7,23%