Forvia : -3% vers 17,6E, 'gap' baissier sous 8,06E

(CercleFinance.com) - Forvia plafonne sous 18,43E et ouvre un 'gap' baissier sous 8,06E.

Le titre qui s'impose comme lanterne rouge du SBF-120 ce mardi avec -3% vers 17,6E retrouvera un soutien technique vers 16,6E.





Valeurs associées FORVIA Euronext Paris -3.64%