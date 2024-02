Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia : -26% en 24H, casse 13,5E, peut retracer les 10,87E information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - Quelles douche froide pour les actionnaires de Forvia : le titre a ricoché le 19/01 sous 17E (comme le 24 janvier) et se retrouve le lendemain en chute libre vers 12,6E, soit -26% en ligne droite en quelques heures.

Un contrepied dévastateur qui se solde par l'enfoncement du support des 13,5E, (plancher du 13/12/2022): Forvia se dirige tout droit vers un retracement du plancher des 10,87E du 29/09/2022.









Valeurs associées FORVIA Euronext Paris -11.79%