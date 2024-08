Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia : -10%, et bascule aussi sous les 10E information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 17:02









(CercleFinance.com) - Le scénario cauchemar se poursuit pour Forvia qui dévisse -encore- de -10% cette fois (après -4% la veille): le titre pulvérise le plancher des 10,25E du 19 juillet et bascule sous les 10E... un scénario pas vraiment inattendu après la cassure du plancher historiques des 11,44E du 5/10/2022 et qui pourrait déboucher sur un test des 9,2E (support oblique baissier long terme).





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 9,44 EUR Euronext Paris -9,16%